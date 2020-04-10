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В Украине начали штрафовать за фейки о коронавирусе

STYLERЖизнь    10.04.2020 - 10:52
В Украине начали штрафовать за фейки о коронавирусе
В Украине будут наказывать за распространение фейков об инфекции (Коллаж РБК-Украина)

В Украине начали наказывать за неправдивую информацию о коронавирусе

В Украине коронавирусом инфицированы 2203 человека, из них 69 человек скончались от осложнений инфекции. Большинство украинцев находятся в страхе перед инфекцией и начинают распространять неправдивую информацию о Covid-19. Так произошло и в Волынской области, где женщина оклеветала односельчанина и заявила другим людям, что он болен коронавирусной инфекцией.

На женщину за ложь составлен об административном правонарушении по ст. 173−1 (распространению ложных слухов) КоАП. Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

Полиция выяснила, что гражданка утверждала, что мужчина, находясь за границей, заболел и намерен вернуться в деревню. Протокол по данному делу отправили в суд.

После рассмотрения Ратновский районный суд Волынской области признал женщину виновной. Ее обязали заплатить за совершенное административное правонарушение заплатит штраф в 170 гривен, а также 420 гривен судебного сбора.

В полиции Волынской области призывают людей не поддаваться панике и просят не нарушать правила карантина, сохранять спокойствие, не распространять недостоверную информацию и следовать рекомендациям Министерства здравоохранения.

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