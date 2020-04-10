ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні почали штрафувати за фейки про коронавірус

STYLERЖиття    10.04.2020 - 10:52
В Україні почали штрафувати за фейки про коронавірус
В Україні будуть карати за поширення фейків про інфекцію (Колаж РБК-Україна)

В Україні почали карати за неправдиву інформацію про коронавірус

В Україні коронавірусом інфіковані 2203 людини, з них 69 осіб померли від ускладнень інфекції. Більшість українців перебувають в страху перед інфекцією і починають поширювати неправдиву інформацію про Covid-19. Так сталося і у Волинській області, де жінка оббрехала односельця і заявила іншим людям, що він хворий коронавірусною інфекцією.

На жінку за брехню складено про адміністративне правопорушення за ст. 173-1 (поширення неправдивих чуток) Кпап. Про це повідомляє прес-служба поліції Волинської області.

Поліція з'ясувала, що громадянка стверджувала, що чоловік, перебуваючи за кордоном, захворів і має намір повернутися в село. Протокол по даній справі відправили в суд.

Після розгляду Ратнівський районний суд Волинської області визнав жінку винною. Її зобов'язали заплатити за вчинене адміністративне правопорушення заплатити штраф у 170 гривень, а також 420 гривень судового збору.

В поліції Волинської області закликають людей не піддаватися паніці і просять не порушувати правила карантину, зберігати спокій, не поширювати недостовірну інформацію і слідувати рекомендаціям Міністерства охорони здоров'я.

Як ми раніше писали, коронавірус може протікати безсимптомно: вчені повідомили про наслідки

Через пандемію коронавіруса зубожіє півмільярда людей: в ООН жахнули прогнозом Штраф за непокору: як в Україні карають за порушення карантину
Новини України Коронавірусштраф
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся