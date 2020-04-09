Коронавирус может протекать бессимптомно: ученые сообщили о последствиях

Люди, болеющие бессимптомно коронавирусом, находятся в опасности (Коллаж РБК-Украина)

У бессимптомных больных коронавирусом обнаружили поражения легких

Коронавирус в мире инфицировал уже более миллиона человек. Многие люди переносят Covid-19 абсолютно без симптомов, но для них есть плохие новости. Японские ученые выяснили, что у таких людей потом были поражены легкие. Свой отчет специалисты опубликовали на сайте Радиологического общества Северной Америки.

Учение привели пример тех, кто пребывал на лайнере Diamond princess. У 76 из 104 людей, которые заразились коронавирусом на суднеs, болезнь протекала бессимптомно. Однако у 41 из таких пациентов в легких были обнаружены изменения, которые носят название "эффект матового стекла".

Круизный лайнер Diamond Princess остановился у берегов Японии в феврале 2020 года. Всего на судне находились 3,7 тысячи пассажиров, Covid-19 выявили у более, чем 700 человек. Их заразил 81-летний мужчина.

Как мы ранее писали, российский врач-диетолог Евгений Кобыляцкая заразилась Covid-19 и описала первые симптомы инфекции. Медик рассказала, что первым тревожным знаком стала потеря у нее обоняния. Она не чувствовала вкуса пищи.

Отметим, что ранее доктор Комаровский не исключил, что коронавирусом можно переболеть не зная об этом. Он порекомендовал тем, кто хочет убедиться, сдать анализы на антитела к вирусу, но сделать это лучше, когда закончится пик пандемии.

Мы также писали, что ученые сделали значительный прорыв в изобретении лекарства от коронавируса.