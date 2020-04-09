ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Коронавирус может протекать бессимптомно: ученые сообщили о последствиях

STYLERКоронавирус    09.04.2020 - 11:59
Коронавирус может протекать бессимптомно: ученые сообщили о последствиях
Люди, болеющие бессимптомно коронавирусом, находятся в опасности (Коллаж РБК-Украина)

У бессимптомных больных коронавирусом обнаружили поражения легких

Коронавирус в мире инфицировал уже более миллиона человек. Многие люди переносят Covid-19 абсолютно без симптомов, но для них есть плохие новости. Японские ученые выяснили, что у таких людей потом были поражены легкие. Свой отчет специалисты опубликовали на сайте Радиологического общества Северной Америки.

Учение привели пример тех, кто пребывал на лайнере Diamond princess. У 76 из 104 людей, которые заразились коронавирусом на суднеs, болезнь протекала бессимптомно. Однако у 41 из таких пациентов в легких были обнаружены изменения, которые носят название "эффект матового стекла".

Круизный лайнер Diamond Princess остановился у берегов Японии в феврале 2020 года. Всего на судне находились 3,7 тысячи пассажиров, Covid-19 выявили у более, чем 700 человек. Их заразил 81-летний мужчина.

Как мы ранее писали, российский врач-диетолог Евгений Кобыляцкая заразилась Covid-19 и описала первые симптомы инфекции. Медик рассказала, что первым тревожным знаком стала потеря у нее обоняния. Она не чувствовала вкуса пищи.

Отметим, что ранее доктор Комаровский не исключил, что коронавирусом можно переболеть не зная об этом. Он порекомендовал тем, кто хочет убедиться, сдать анализы на антитела к вирусу, но сделать это лучше, когда закончится пик пандемии.

Мы также писали, что ученые сделали значительный прорыв в изобретении лекарства от коронавируса.

В больнице была всего 7 минут: в Кировоградской области от коронавируса погибла женщина Заболевшая врач рассказала о первых симптомах коронавируса: рецепторы отключились
Новости Украины Коронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь