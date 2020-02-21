В Украине начали работать огромные штрафы: на благо украинцев

Новые штрафы дадут рядовым украинцам больше возможностей
Штрафы за ограничение доступа к пляжам различных водоемов заработали в Украине. Закон вступил в действие в пятницу, 21 февраля. Что изменится для рядовых украинцев, кого и на сколько будут штрафовать за нарушение нового запретительного закона - в материале Styler.
Опубликованный в "Голосе Украины" документ поможет украинцам свободно и бесплатно использовать для отдыха побережья таких водоемов:
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Ограничение доступа украинцев к пляжам будет наказываться штрафами от 3400 до 17000 грн. Суммы штрафов зависят от того, кто является нарушителем, а также от того, первое это нарушение закона или повторное. Нарушителям придется заплатить:
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Если же физические или юридические лица будут ограничивать доступ, их могут не только оштрафовать, но и лишить права пользоваться такими земельными участками по решению суда.