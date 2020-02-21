В Украине начали работать огромные штрафы: на благо украинцев

Штрафы за ограничение доступа к пляжам различных водоемов заработали в Украине. Закон вступил в действие в пятницу, 21 февраля. Что изменится для рядовых украинцев, кого и на сколько будут штрафовать за нарушение нового запретительного закона - в материале Styler.

Опубликованный в "Голосе Украины" документ поможет украинцам свободно и бесплатно использовать для отдыха побережья таких водоемов:

морей,

морских заливов,

лиманов,

островов во внутренних морских водах в пределах пляжной зоны,

рек,

водоемов и островов для общего водопользования.

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Ограничение доступа украинцев к пляжам будет наказываться штрафами от 3400 до 17000 грн. Суммы штрафов зависят от того, кто является нарушителем, а также от того, первое это нарушение закона или повторное. Нарушителям придется заплатить:

200-400 необлагаемых минимумов доходов (НМДГ), то есть 3400-6800 грн для граждан,

400-700 НМДГ для должностных лиц (6800-11900 грн),

400-700 (6800-11900 грн) для граждан при повторном нарушении закона,

700-1000 НМДГ для должностных лиц при повторном нарушении (11900-17000 грн).

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Если же физические или юридические лица будут ограничивать доступ, их могут не только оштрафовать, но и лишить права пользоваться такими земельными участками по решению суда.