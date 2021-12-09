В Украине начали продавать новогодние елки: названы новые цены

В Украине начали открываться елочные рынки. Уже сейчас можно выбрать себе дерево к празднику. Цены на пушистые красавицы в среднем на 30 гривен больше, чем в прошлом году.
Как рассказали в Государственном агентстве лесных ресурсов в комментарии для УНН, минимальная цена елки в 2021 году будет от 105 гривен за штуку.
Такую цену установили легальные лесные хозяйства. В этом году планируется продать более 500 тысяч новогодних елок.
"По состоянию на 02.12.2021 предприятиями отрасли уже реализовано более 48 тыс. штук новогодних елок. Средняя реализационная цена - 105 гривен с НДС за штуку", - сообщили в Гослесагентстве.
В 2020 году елочки в среднем продавали по 75 гривен за одну штуку. В лесхозе деревья от 1 до 2 метров высотой отпускались по цене от 47 до 120 гривен за одну штуку.
Старт продажи новогодних елок в Киеве начнется с 15 декабря – начнут работать ярмарки и откроется более 180 локаций по всему городу.
Как отметила начальник отдела продовольственных ресурсов Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА Елена Новицкая в комментарии для "Вечерний Киев", все точки продажи елок будут легальными, а у елок обязательно должен быть чип.
Все остальные локации продажи новогодних елок будут попадать под закон о ликвидации стихийной торговли.
Также стали известны ориентировочные цены на елки в Киеве:
Цены могут корректироваться в зависимости от оптовой цены закупки елок. Но во всех районах столицы стоимость елок будет приблизительно одинаковая.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, сколько будут стоить новогодние елки в других городах Украины.
А также мы писали о том, как купить новогоднюю елку и не отравить семью.