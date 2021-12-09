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В Украине начали продавать новогодние елки: названы новые цены

Автор: Анна Шиканова

В Украине начали открываться елочные рынки. Уже сейчас можно выбрать себе дерево к празднику. Цены на пушистые красавицы в среднем на 30 гривен больше, чем в прошлом году.

Как рассказали в Государственном агентстве лесных ресурсов в комментарии для УНН, минимальная цена елки в 2021 году будет от 105 гривен за штуку.

Такую цену установили легальные лесные хозяйства. В этом году планируется продать более 500 тысяч новогодних елок.

"По состоянию на 02.12.2021 предприятиями отрасли уже реализовано более 48 тыс. штук новогодних елок. Средняя реализационная цена - 105 гривен с НДС за штуку", - сообщили в Гослесагентстве.

В 2020 году елочки в среднем продавали по 75 гривен за одну штуку. В лесхозе деревья от 1 до 2 метров высотой отпускались по цене от 47 до 120 гривен за одну штуку.

Елки в Киеве

Старт продажи новогодних елок в Киеве начнется с 15 декабря – начнут работать ярмарки и откроется более 180 локаций по всему городу.

Как отметила начальник отдела продовольственных ресурсов Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА Елена Новицкая в комментарии для "Вечерний Киев", все точки продажи елок будут легальными, а у елок обязательно должен быть чип.

Все остальные локации продажи новогодних елок будут попадать под закон о ликвидации стихийной торговли.

Также стали известны ориентировочные цены на елки в Киеве:

  • Елка/сосна до 1 метра – 150-200 гривен
  • Елка/сосна до 1,5 метра – около 300 гривен
  • Елка/сосна до 2 метров – около 400 гривен
  • Ель до 1 метра – 300-400 гривен
  • Ель до 1,5 метра – 400-500 гривен

Цены могут корректироваться в зависимости от оптовой цены закупки елок. Но во всех районах столицы стоимость елок будет приблизительно одинаковая.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, сколько будут стоить новогодние елки в других городах Украины.

А также мы писали о том, как купить новогоднюю елку и не отравить семью.

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