В Украине начали продавать новогодние елки: названы новые цены

Такую цену установили легальные лесные хозяйства. В этом году планируется продать более 500 тысяч новогодних елок.

"По состоянию на 02.12.2021 предприятиями отрасли уже реализовано более 48 тыс. штук новогодних елок. Средняя реализационная цена - 105 гривен с НДС за штуку", - сообщили в Гослесагентстве.

В 2020 году елочки в среднем продавали по 75 гривен за одну штуку. В лесхозе деревья от 1 до 2 метров высотой отпускались по цене от 47 до 120 гривен за одну штуку.

Елки в Киеве

Старт продажи новогодних елок в Киеве начнется с 15 декабря – начнут работать ярмарки и откроется более 180 локаций по всему городу.

Как отметила начальник отдела продовольственных ресурсов Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА Елена Новицкая в комментарии для "Вечерний Киев", все точки продажи елок будут легальными, а у елок обязательно должен быть чип.

Все остальные локации продажи новогодних елок будут попадать под закон о ликвидации стихийной торговли.

Также стали известны ориентировочные цены на елки в Киеве:

Елка/сосна до 1 метра – 150-200 гривен

Елка/сосна до 1,5 метра – около 300 гривен

Елка/сосна до 2 метров – около 400 гривен

Ель до 1 метра – 300-400 гривен

Ель до 1,5 метра – 400-500 гривен

Цены могут корректироваться в зависимости от оптовой цены закупки елок. Но во всех районах столицы стоимость елок будет приблизительно одинаковая.