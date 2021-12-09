В Україні почали продавати новорічні ялинки: названо нові ціни

Таку ціну встановили легальні лісові господарства. Цього року планується продати понад 500 тисяч новорічних ялинок.

"Станом на 02.12.2021 підприємствами галузі вже реалізовано понад 48 тис.штук новорічних ялинок. Середня реалізаційна ціна - 105 гривень з ПДВ за штуку", - повідомили в Держлісагентстві.

У 2020 році ялинки в середньому продавали по 75 гривень за одну штуку. У лісгоспі дерева від 1 до 2 метрів заввишки відпускалися за ціною від 47 до 120 гривень за одну штуку.

Ялинки в Києві

Старт продажу новорічних ялинок у Києві розпочнеться з 15 грудня – почнуть працювати ярмарки та відкриється понад 180 локацій по всьому місту.

Як зазначила начальник відділу продовольчих ресурсів Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Олена Новицька у коментарі для "Вечірній Київ", всі точки продажу ялинок будуть легальними, а у ялинок обов'язково повинен бути чіп.

Всі інші локації продажу новорічних ялинок будуть потрапляти під закон про ліквідацію стихійної торгівлі.

Також стали відомі орієнтовні ціни на ялинки в Києві:

Ялинка / сосна до 1 метра - 150-200 гривень

Ялинка / сосна до 1,5 метра - близько 300 гривень

Ялинка / сосна до 2 метрів – близько 400 гривень

Ялина до 1 метра - 300-400 гривень

Ялина до 1,5 метра - 400-500 гривень

Ціни можуть коригуватися в залежності від оптової ціни закупівлі ялинок. Але у всіх районах столиці вартість ялинок буде приблизно однакова.