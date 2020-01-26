Смертельный вирус из Китая: Минздрав рассказал о ситуации в Украине

В Минздраве рассказал о ситуации с коронавирусом (фото: president.gov.ua)

Минздрав рассказал о коронавирусе в стране

Вирус из Китая продолжает поражать и забирать жизни людей. Около 2 тысяч человек уже заразились им, а 56 человек скончались. При этом Министерство здравоохранения Украины призывает граждан не паниковать, и уверят, что в стране коронавируса нет.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что на данное время в Украине не зафиксировано ни одного случая заражения опасным вирусом из Китая. По ее словам, случаи, о которых писали в СМИ не подтвердились, и люди болели обычным гриппом.

Кроме того, в стране работает оперативный штаб, который согласовывает все необходимые медицинские и межведомственные действия. Минздрав также подготовил порядок реагирования на угрозу заражения коронавирусом для больниц, врачей, лабораторий и служб, которые ответственны за пересечение границы. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По словам Скалецкой, в лабораториях есть все необходимое для диагностики вируса из Китая. Также налажена оперативная коммуникация с пограничной службой, в частности в аэропортах, и подготовлена инструкция для проверки пассажиров.

При этом Всемирная организация здравоохранения рекомендует ввести температурный скрининг пассажиров. Это поможет обнаружить лица с симптомами заболевания.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине готовы лечить коронавирус, если он будет обнаружен. При этом украинские инфекционисты знают о технологии лечении людей, которую использовали в Китае, и готовы ее применять.