В Украине начали массово уничтожать электросамокаты

В Украине участились случаи вандализма электросамокатов. Люди берут их напрокат, а потом эко-транспорт находят в изувеченном состоянии.
Так, например, на странице "Днепр оперативный" в Instagram появилось фото сломанного электросамоката.
"Очередной самокат попал в руки вандалам", - подписали снимок в соцсети.
Отмечается, что его нашли на одной из улиц Днепра.
А вот в Одессе подростки нашли новый способ издевательств над транспортом. Так, они выбрасывают электросамокаты с высоты на асфальт.
"Пез*юки нашли новый способ издеваться над самокатами", - подписали видеоролик.
В комментариях пользователи возмутились действиями молодых людей.
Как мы писали ранее, в Киеве подростки на электросамокатах грубо нарушают ПДР.