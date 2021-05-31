RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні почали масово знищувати електросамокати

Автор: Людмила Жукова

В Україні почастішали випадки вандалізму електросамокатів. Люди беруть їх напрокат, а потім еко-транспорт знаходять в понівеченому стані.

Так, наприклад, на сторінці "Дніпро оперативний" в Instagram з'явилося фото зламаного електросамокату.

"Черговий самокат потрапив до рук вандалів", - підписали знімок у соцмережі.

Відзначається, що його знайшли на одній з вулиць Дніпра.

Електросамокат у Дніпрі зламали вандали (фото: instagram.com/dneproperativnyi)

А ось в Одесі підлітки знайшли новий спосіб знущань з транспорту. Так, вони викидають електросамокати з висоти на асфальт.

"Пез*юки знайшли новий спосіб знущатися над самокатами", - підписали відеоролик.

У коментарях користувачі обурилися діями молодих людей.

  • А потім його мамка, яка працює продавцем в магазі з мінімальною зп, буде виплачувати гроші за самокат який мінімум 30-ку коштує.
  • Ну я б ввів відповідальність за псування майна і за викинуте сміття не просто смішними штрафами, а реальними громадськими роботами, щоб набирали цілі бригади бидла і під наглядом відновлювали, ремонтували і будували. І держава б заощадила і виховання бидла.
  • О, це вже цікавіше, а то їздять розбиваються.

Як ми писали раніше, у Києві підлітки на електросамокатах грубо порушують ПДР.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України транспорт