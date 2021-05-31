В Україні почали масово знищувати електросамокати

В Україні почастішали випадки вандалізму електросамокатів. Люди беруть їх напрокат, а потім еко-транспорт знаходять в понівеченому стані.
Так, наприклад, на сторінці "Дніпро оперативний" в Instagram з'явилося фото зламаного електросамокату.
"Черговий самокат потрапив до рук вандалів", - підписали знімок у соцмережі.
Відзначається, що його знайшли на одній з вулиць Дніпра.
А ось в Одесі підлітки знайшли новий спосіб знущань з транспорту. Так, вони викидають електросамокати з висоти на асфальт.
"Пез*юки знайшли новий спосіб знущатися над самокатами", - підписали відеоролик.
У коментарях користувачі обурилися діями молодих людей.
Як ми писали раніше, у Києві підлітки на електросамокатах грубо порушують ПДР.