В Украине начал работу Объединенный центр по поиску и освобождению пленных.
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.
Отмечается, что сейчас уточняются списки пропавших, чтобы найти и вернуть домой каждого украинца, который попал в плен или пропал без вести.
Кроме того, объединенный центр работает также для российских оккупантов.
"Русские матери, если вы хотите вернуть своих сыновей, обращайтесь. Потому что ваше государство не собирается их забирать. Только вы можете позаботиться о своих детях", - отметили в СБУ.
Ранее мы сообщали, что Минфин объявил аукцион по продаже военных облигаций и призвал граждан поддержать страну.
Также мы писали, что Европарламент примет резолюцию о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС.