В Україні розпочав роботу Об'єднаний центр з пошуку та звільненню полонених

В Україні розпочав роботу Об'єднаний центр з пошуку та звільнення полонених.

Зазначається, що зараз уточнюються списки зниклих, щоб знайти та повернути додому кожного українця, який потрапив у полон або зник безвісти.

Крім того, Об'єднаний центр працює також для російських окупантів.

"Російські матері, якщо ви хочете повернути своїх синів, звертайтеся. Тому що ваша держава не збирається їх забирати. Тільки ви можете подбати про своїх дітей", - зазначили в СБУ.