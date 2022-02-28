В Украине начал работу Объединенный центр по поиску и освобождению пленных.

Отмечается, что сейчас уточняются списки пропавших, чтобы найти и вернуть домой каждого украинца, который попал в плен или пропал без вести.

Кроме того, объединенный центр работает также для российских оккупантов.

"Русские матери, если вы хотите вернуть своих сыновей, обращайтесь. Потому что ваше государство не собирается их забирать. Только вы можете позаботиться о своих детях", - отметили в СБУ.