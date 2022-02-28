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В Україні розпочав роботу Об'єднаний центр з пошуку та звільненню полонених

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Понеділок 28 лютого 2022 19:17
В Україні розпочав роботу Об'єднаний центр з пошуку та звільненню полонених Об'єднаний центр з пошуку та звільненню полонених (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні розпочав роботу Об'єднаний центр з пошуку та звільнення полонених.

Про це повідомила прес-служба Служби безпеки України.

Зазначається, що зараз уточнюються списки зниклих, щоб знайти та повернути додому кожного українця, який потрапив у полон або зник безвісти.

Крім того, Об'єднаний центр працює також для російських окупантів.

"Російські матері, якщо ви хочете повернути своїх синів, звертайтеся. Тому що ваша держава не збирається їх забирати. Тільки ви можете подбати про своїх дітей", - зазначили в СБУ.

Раніше ми повідомляли, що Мінфін оголосив аукціон з продажу військових облігацій та закликав громадян підтримати країну.

Також ми писали, що Європарламент прийме резолюцію про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

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