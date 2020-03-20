В Украине можно пройти тест на коронавирус дома: как это сделать

Коронавирус в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Тест на коронавирус в Украине можно будет пройти на дому

Коронавирус в Украине распространяется очень быстро. На 20 марта есть уже 26 подтвержденных случаев, при том, что тестов сделано не более 700 штук за все время с момента их получения. Чтобы избежать заражения других граждан, власти Киева приняли решение давать возможность проводить тесты на коронавирус без необходимости посещения больниц.

В пятницу, 20 марта, мэр Киева Виталий Кличко, сообщил, что семейные врачи и скорая помощь обеспечена экспресс-тестами. Теперь жителям Киева не нужно ехать в больницу, чтобы провести тестирование, говорится в заявлении мэра Киева Виталия Кличко.

"Семейные врачи и служба неотложной помощи — по медицинским показаниям — смогут оперативно делать диагностирования пациентам на дому. Это поможет оперативно подтверждать или исключать диагноз на коронавирус. И людям не нужно будет ехать в больницу. А только — связаться со своим семейным врачом", — заявил Кличко.

Также мэр Киева сказал, что сейчас решается вопрос с развозом медицинских сотрудников.

"Отмечу, что службы такси Bolt та Uber готовы бесплатно перевозить медицинских сотрудников, которые едут на работу, чтобы помогать людям", – подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, что ранее в Украине изготовили первую партию экспресс-тестов на коронавирус.

Также РБК-Украина сообщало, что Ивано-Франковск просит ввести ЧП в Украине из-за коронавируса.