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В Україні можна пройти тест на коронавірус вдома: як це зробити

STYLERКоронавірус    20.03.2020 - 15:36
В Україні можна пройти тест на коронавірус вдома: як це зробити
Коронавірус в Україні (колаж: РБК-Україна)

Тест на коронавірус в Україні можна буде пройти вдома

Коронавірус в Україні поширюється дуже швидко. На 20 березня є вже 26 підтверджених випадків, при тому, що тестів зроблено не більше 700 штук за весь час з моменту їх отримання. Щоб уникнути зараження інших громадян, влада Києва прийняла рішення надавати можливість проводити тести на коронавірус без необхідності відвідування лікарень.

У п'ятницю, 20 березня, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що сімейні лікарі та швидка допомога забезпечена експрес-тестами. Тепер мешканцям Києва не потрібно їхати в лікарню, щоб провести тестування, йдеться в заяві мера Києва Віталія Кличка.

"Сімейні лікарі та служба невідкладної допомоги — за медичними показаннями зможуть оперативно робити діагностування пацієнтів вдома. Це допоможе оперативно підтверджувати або виключати діагноз на коронавірус. І людям не потрібно буде їхати в лікарню. А тільки — зв'язатися зі своїм сімейним лікарем", — заявив Кличко.

Також мер Києва сказав, що зараз вирішується питання з розвезенням медичних працівників.

"Зазначу, що служби таксі Bolt та Uber готові безкоштовно перевозити медичних працівників, які їдуть на роботу, щоб допомагати людям", – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, що раніше в Україні виготовили першу партію експрес-тестів на коронавірус.

Також РБК-Україна повідомляло, що Івано-Франківськ просить ввести НС в Україну через коронавіруса.

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