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Ивано-Франковск просит ввести ЧП в Украине из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 14:11
Ивано-Франковск просит ввести ЧП в Украине из-за коронавируса
Фото: Руслан Марцинкив (справа) (facebook.com/ruslan.martsinkiv)

В Ивано-Франковске ужесточили карантинные меры

Ивано-Франковский городской совет обратился к правительству и президенту ввести чрезвычайное положение в Украине в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook.

По его словам, для обеспечения контроля по распространению коронавируса, необходимо привлечь правоохранителей и Национальную гвардию.

"Обращаемся к правительству, президенту, ввести жесткие меры, в том числе чрезвычайное положение в Украине, с привлечением правоохранителей и Нацгвардии. Промедление приведет к распространению вируса", - написал Марцинкив.

Также мэр Ивано-Франковска заявил, что в городе ужесточаются меры безопасности после первого летального случая в области.

"У нас есть первая погибшая от коронавируса. Еще 15 человек находятся в инфекционной больнице с подозрением на вирус. Вынуждены внедрить более жесткие меры", - написал он.

В частности, полиция, Национальная гвардия и Муниципальная инспекция будут обеспечивать круглосуточное патрулирование улиц. Также в горсовете предупредили о введении штрафов за нарушение карантинных мер - от 17 тыс. грн для физических лиц и от 34 тыс. для юридических.

"Обращаемся к руководству заведений: в магазины, аптеки, на рынки, допускать больше десяти человек, которые должны сохранять дистанцию ​​не менее 2 метров. Закрыть рынки, мы, к сожалению, не можем", - сообщил Марцинкив.

Отметим, на данный момент в Украине подтверждены 26 случаев коронавируса. При этом 20 марта была зафиксирована третья смерть от COVID-19. Женщина умерла 19 марта через сутки после госпитализации.

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