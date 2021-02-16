В Украине можно бесплатно проверить работу сердца: какие услуги доступны

Медики отметили, что исследования сердечно-сосудистой системы, электрокардиограмма и анализ крови на холестерин заложены в гарантийный пакет первичного звена.

"Симптомами проблем с сердцем являются боль и неприятные ощущения в области грудины, одышка, отеки, головокружение, головная боль, нарушения ритма или частоты сердечных сокращений", - напоминают медики.

После тщательной диагностики пациента семейные врачи могут выписать рецепт на препараты, которые входят в программу "Доступные лекарства". Сейчас в этой программе насчитывается уже 219 препаратов.

"При необходимости семейный врач выписывает электронное направление к кардиологу, а также на проведение дополнительных исследований и анализов, например, УЗИ сердца. Эти медицинские услуги для пациента также являются бесплатными", - добавили в НСЗУ.

Какие услуги для пациентов с инфарктом или инсультом бесплатны: