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В Украине можно бесплатно проверить работу сердца: какие услуги доступны

Автор: Анна Шиканова

Сердечно-сосудистые заболевания в Украине являются одной из самых главных причин преждевременной смерти. 68% случаев смерти происходят именно из-за болезней сердца. Ранняя диагностика помогает избежать серьезных осложнений.

Как рассказали в НСЗУ, некоторые обследования сердца для украинцев являются доступными и бесплатными. Об этом говорится в публикации на странице службы в Facebook.

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Медики отметили, что исследования сердечно-сосудистой системы, электрокардиограмма и анализ крови на холестерин заложены в гарантийный пакет первичного звена.

"Симптомами проблем с сердцем являются боль и неприятные ощущения в области грудины, одышка, отеки, головокружение, головная боль, нарушения ритма или частоты сердечных сокращений", - напоминают медики.

После тщательной диагностики пациента семейные врачи могут выписать рецепт на препараты, которые входят в программу "Доступные лекарства". Сейчас в этой программе насчитывается уже 219 препаратов.

"При необходимости семейный врач выписывает электронное направление к кардиологу, а также на проведение дополнительных исследований и анализов, например, УЗИ сердца. Эти медицинские услуги для пациента также являются бесплатными", - добавили в НСЗУ.

Какие услуги для пациентов с инфарктом или инсультом бесплатны:

  • диагностика (КТ, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования)
  • проведение тромболитической терапии (при инсульте),
  • стентирование (при инфаркте),
  • круглосуточный мониторинг в реанимации,
  • медицинская реабилитация в остром периоде,
  • лекарства Национального перечня основных лекарственных средств и расходные материалы,
  • лекарства и медицинские средства, которые закупаются централизовано за средства бюджета (например, стенты),
  • питание в стационаре.

Напоминаем, ранее мы сообщали о том, какие стоматологические услуги входят в бесплатный пакет.

А также мы рассказывали о том, что в Украине запустили сервис для онкобольных, который помогает найти бесплатные лекарства.

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