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В Україні можна безплатно перевірити роботу серця: які послуги доступні

Автор: Анна Шиканова

Серцево-судинні захворювання в Україні є однією з найголовніших причин передчасної смерті. 68% випадків смерті відбуваються саме через хвороби серця. Рання діагностика допомагає уникнути серйозних ускладнень.

Як розповіли в НСЗУ, деякі обстеження серця для українців є доступними та безплатними. Про це йдеться в публікації на сторінці Facebook.

Медики відзначили, що дослідження серцево-судинної системи, електрокардіограма та аналіз крові на холестерин закладені в гарантійний пакет первинної ланки.

"Симптомами проблем з серцем є біль і неприємні відчуття в області грудини, задишка, набряки, запаморочення, головний біль, порушення ритму або частоти серцевих скорочень", - нагадують медики.

Після ретельної діагностики пацієнта сімейні лікарі можуть виписати рецепт на препарати, які входять в програму "Доступні ліки". Зараз у цій програмі налічується вже 219 препаратів.

"При необхідності сімейний лікар виписує електронне направлення до кардіолога, а також на проведення додаткових досліджень і аналізів, наприклад, УЗД серця. Ці медичні послуги для пацієнта також є безплатними", - додали в НСЗУ.

Які послуги для пацієнтів з інфарктом або інсультом безплатні:

  • діагностика (КТ, МРТ, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження)
  • проведення тромболітичної терапії (при інсульті),
  • стентування (при інфаркті),
  • цілодобовий моніторинг в реанімації,
  • медична реабілітація в гострому періоді,
  • ліки Національного переліку основних лікарських засобів і витратні матеріали,
  • ліки та медичні засоби, які закуповуються централізовано за кошти державного бюджету (наприклад, стенти),
  • харчування в стаціонарі

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, які стоматологічні послуги входять в безплатний пакет.

А також ми розповідали про те, що в Україні запустили сервіс для онкохворих, який допомагає знайти безплатні ліки.

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