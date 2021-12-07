Молодая пара придумала ужасную историю о дочери, чтобы увеличить продажи в своем магазине

Так, сообщение набрало более тысячи предпочтений и несколько сотен разгневанных комментариев от людей, перечислявших деньги.

По словам Лилии, которая переводила средства мошенникам, когда она узнала, что эта история вымысел, то очень разочаровалась.

"Я даже сначала не поверила, что такое может быть. Потом, когда перечитала все комментарии, зашла на их страницу, то была в шоке", - говорит она.

Лилия, которая переводила средства мошенникам (скрин с видео)

Как рассказала общественный деятель Олеся, она помогает обманутым людям вернуть свои деньги. Она добавила, что у молодой пары никогда не было детей, поэтому историю они придумали.

"Нет документального подтверждения. Просто есть история, не имеющая подоплеки. Таким образом они увеличили активность на своей странице от одной тысячи подписчиков до 15 тысяч", - сообщила она.

Общественная деятельница Олеся рассказала о мошенниках (скрин с видео)

Кроме того, сразу после таких обвинений, владельцы магазина удалили те же сообщения с просьбами: "Наши ангелочки и каждый неравнодушный. Беда случилась с нашей доченькой почти два месяца назад. По этой причине наш магазин не имеет фиксированных цен ни на один товар".

Мошенники придумали ужасную историю о ребенке, чтобы увеличить продажи в своем магазине (скрин с видео)

Отмечается, что существовала минимальная цена. То есть вы выбираете товар и присылаете столько, сколько вам не жалко. Однако, сумма не должна бить меньше 50 гривен.

Впоследствии разгневанные люди начали требовать объяснений, но продавцы написали, что ребенок умер. Впрочем, ни одной фотографии этого ребенка или документов, подтверждающих, что он существовал, не было.

Также выяснилось, что на связь пара не выходила. К тому же у мужчины, на чье имя зарегистрирована карта банка, детей нет вообще.