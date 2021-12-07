Молода пара вигадала жахливу історію про доньку, щоб збільшити продажі у своєму магазині

Так, допис набрав понад тисячу вподобань і декілька сотень розгніваних коментарів від людей, які перераховували гроші.

За словами Лілії, яка переказувала кошти шахраям, коли вона дізналась, що ця історія вигадка, то дуже розчарувалась.

"Я навіть спочатку не повірила, що таке може бути. Потім, коли перечитала всі коментарі, зайшла на їхню сторінку, то була в шоці", - каже вона.

Лілія, яка переказувала кошти шахраям (скрін з відео)

Як розповіла громадська діячка Олеся, вона допомогає ошуканим людям повернути свої гроші. Вона додала, що молода пар ніколи не мали дітей, тому історію вони вигадали.

"Немає документального підтвердження. Просто є історія, яка не має підґрунтя. Таким чином вони збільшили активність на своїй сторінці від однієї тисячі підписників до 15 тисяч", - повідомила вона.

Громадська діячка Олеся розповіла про шахраїв (скрін з відео)

Окрім того, одразу після таких звинувачень, власники магазину видалили ті самі дописи з проханнями: "Наші янголята та кожен небайдужий. Біда сталася з нашою донечкою майже два місяці тому. З цієї причини наш магазин не має фіксованих цін ні на один товар".

Шахраї вигадали жахливу історію про дитину, аби збільшити продажі у своєму магазині (скрін з відео)

Зазначається, що існувала мінімальна ціна. Тобто ви обираєте товар і надсилаєте стільки, скільки вам не шкода. Однак, сума не повинна бути менше ніж 50 гривень.

Згодом розгнівані люди почали вимагати пояснень, але продавці написали, що дитина померла. Втім, жодної фотографії цієї дитини чи документів, які б підтверджували, що вона існувала, не було.

Також з'ясувалося, що на зв'язок пара не виходила. До того ж у чоловіка, на чиє ім'я зареєстрована карта банку, дітей немає взагалі.