В Украине мошенники придумали новую схему обмана: как сохранить свои деньги

Как работает схема

Так, потерпевший рассказал, что он планировал выехать на работу за границу. Он познакомился с мужчиной, который пообещал ему помочь оформить документы. Однако, за это он просил 9500 грн предоплаты.

После того, как мужчина отдал ему деньги, тот исчез.

Поэтому в полиции открыли производство по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Как уберечься

В частности, в таких случаях никогда не нужно соглашаться на предоплату и проверять информацию о потенциальном работодателе.

К тому же нужно всегда искать сведения о предприятии, куда вас обещают трудоустроить. Также узнайте есть ли там вакансии.

Кроме того, попросите у посредника контакты тех лиц, которым он уже помог выехать на работу за границу. Важно узнать, какую визу посредник должен вам оформить. Все потому, что если вам предлагают туристическую, культурную или любые другие – отказывайтесь. Необходимо соглашаться только на рабочую.

Советуем быть внимательными к тому, как обращаются с вами люди, которые предлагают вам работу за границей. В частности, озвучивают ли вам более реальные условия работы, проживания, сроки оформления документов и выезда на работу или пытаются все приукрасить.