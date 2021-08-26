UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине могут ввести новый локдаун: названы сроки

Автор: Тетяна Самарук

В Украине всплеск заболеваемости COVID-19 вырастет до ноября и именно тогда могут ввести новый локдаун.

Об этом ВВС-Украина рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

Так, врач призывает украинцев делать прививки и соблюдать карантинные требования, а именно социальную дистанцию. Кроме того, в случае выполнения соответствующих требований локдаун может состояться в декабре-январе. Или даже вообще удастся избежать, говорит Кузин.

"По тому сценарию, по которому мы сейчас движемся, новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре", — заявил главный санврач.

По словам врача, решение по локдауну принимают местные власти. Однако если ситуация с COVID-19 будет критической, локдаун могут ввести на национальном уровне.

Где наибольшая заболеваемость

Кроме того, Кузин отметил, что сейчас во всех регионах Украины ухудшена ситуация с коронавирусом. Однако, пока что больше всего страдают восточные и западные регионы Украины, там фиксируют чуть больше больных, чем в других областях.

По данным Центра общественного здоровья 25 августа 2021 года в Украине зафиксировано 1581 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19.

Как известно, старт вакцинации от COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года. С начала кампании проведено всего 8 462 610 прививок.

Ранее мы сообщали, что шесть областей Украины имеют высокие риски распространения COVID-19.

Также врач рассказал, могут ли в Украине ввести вакцинацию для всех детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоронавирусВакцинацияВакцина от коронавируса