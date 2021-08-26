В Украине могут ввести новый локдаун: названы сроки

Так, врач призывает украинцев делать прививки и соблюдать карантинные требования, а именно социальную дистанцию. Кроме того, в случае выполнения соответствующих требований локдаун может состояться в декабре-январе. Или даже вообще удастся избежать, говорит Кузин.

"По тому сценарию, по которому мы сейчас движемся, новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре", — заявил главный санврач.

По словам врача, решение по локдауну принимают местные власти. Однако если ситуация с COVID-19 будет критической, локдаун могут ввести на национальном уровне.

Где наибольшая заболеваемость

Кроме того, Кузин отметил, что сейчас во всех регионах Украины ухудшена ситуация с коронавирусом. Однако, пока что больше всего страдают восточные и западные регионы Украины, там фиксируют чуть больше больных, чем в других областях.

По данным Центра общественного здоровья 25 августа 2021 года в Украине зафиксировано 1581 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19.

Как известно, старт вакцинации от COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года. С начала кампании проведено всего 8 462 610 прививок.