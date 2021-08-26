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В Україні можуть ввести новий локдаун: названо терміни

Автор: Тетяна Самарук

В Україні сплеск захворюваності на COVID-19 зросте до листопада і саме тоді можуть ввести новий локдаун.

Про це ВВС-Україна розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Так, лікар закликає українців робити щеплення та дотримуватись карантинних вимог, а саме соціальної дистанції. Окрім того, у разі виконання відповідних вимог локдаун може відбутися у грудні-січні. Або навіть взагалі вдасться уникнути, каже Кузін.

"За тим сценарієм, за яким ми зараз рухаємось, новий локдаун можуть ввести орієнтовно у листопаді", — заявив головний санлікар.

За словами лікаря, рішення щодо локдауну ухвалює місцева влада. Проте якщо ситуація з COVID-19 буде критичною, локдаун можуть запровадити на національному рівні.

Де найбільша захворюваність

Окрім того, Кузін зазначив, що наразі у всіх регіонах України погіршена ситуація з коронавірусом. Однак, поки що найбільше страждають східні і західні регіони України, там фіксують дещо більше хворих, ніж в інших областях.

За даними Центру громадського здоров’я 25 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1581 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

Як відомо, старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 8 462 610 щеплень.

Раніше ми повідомляли, що шість областей України мають високі ризики поширення COVID-19.

Також лікар розповіла, чи можуть в Україні ввести вакцинацію для всіх дітей.

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