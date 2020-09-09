В Украине могут вернуть жесткий карантин

В Украине могут ввести режим "красной зоны" по всей стране
Карантин в Украине с жесткими ограничениями могут снова вернуть. Если ситуация с заболеваемостью COVID-19 будет ухудшаться, "красная зона" будет по всей стране. Это означает, что закроются все учебные заведения, остановится общественный транспорт, закроются ТЦ и магазины. На такой шаг может пойти Кабинет министров, чтобы сдержать рост заболеваемости. Об этом сообщается в материале РБК-Украина.
"В случае ухудшения эпидемической ситуации не исключено, что правительство будет вынуждено ввести режим "красной" зоны для всей страны, чтобы сдержать рост заболеваемости. Потому что здоровье нации – главный приоритет правительства", – сообщили в Минздраве.
Напомним, что в Украине за прошедшие сутки, 8 сентября, подтвердили 2551 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев в Киеве, Харьковской и Тернопольской области.
Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Украине с начала пандемии составляет 143 030. Выздоровели уже 64 703 (+1 157) человек. Умерли 2 979 (+45). Активными больными остаются 75 348 пациентов.
Мы писали, что с 7 сентября в Украине начало действовать новое правило деления страны на карантинные зоны. Теперь по решению Кабинета министров к "красной зоне" отнесли такие административно-территориальные единицы.
Как мы ранее сообщали, звезда "1+1" адски перенесла коронавирус.