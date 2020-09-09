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В Україні можуть повернути жорсткий карантин

Середа 09 вересня 2020 10:37
В Україні можуть повернути жорсткий карантин
Україна може повернутися до суворого карантину (фото: freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні можуть ввести режим "червоної зони" по всій країні

Карантин в Україні з жорсткими обмеженнями можуть знову повернути. Якщо ситуація із захворюваністю COVID-19 буде погіршуватися, "червона зона" буде по всій країні. Це означає, що закриються всі навчальні заклади, зупиниться громадський транспорт, закриються ТЦ і магазини. На такий крок може піти Кабінет міністрів, щоб стримати зростання захворюваності. Про це повідомляється в матеріалі РБК-Україна.

"У разі погіршення епідемічної ситуації не виключено, що уряд буде змушений ввести режим "червоної" зони для всієї країни, щоб стримати зростання захворюваності. Тому що здоров'я нації – головний пріоритет уряду", – повідомили в МОЗ.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу, 8 вересня, підтвердили 2551 нових випадків коронавірусу. Найбільше випадків у Києві, Харківській і Тернопільській області.

Загальне число підтверджених випадків COVID-19 в Україні з початку пандемії становить 143 030. Одужали вже 64 703 (+1 157) осіб. Померли 2 979 (+45). Активними хворими залишаються 75 348 пацієнтів.

Ми писали, що з 7 вересня в Україні почало діяти нове правило ділення країни на карантинні зони. Тепер за рішенням Кабінету міністрів до "червоної зони" віднесли такі адміністративно-територіальні одиниці.

  • Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський, Тисменицький райони Івано-Франківської області;
  • Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;
  • Дубно та Костопільський район Рівненської області;
  • Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський і Чортківський райони Тернопільської області;
  • Великобурлуцький район Харківської області;
  • Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області;
  • Бобровицький район Чернігівської області

Як ми раніше повідомляли, зірка "1+1" пекельно перенесла коронавірус.

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