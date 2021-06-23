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В Украине могут снова ужесточить карантин из-за штамма "Дельта": что известно

Автор: Владимир Костырин

В Украине после обнаружения случаев заражения штаммом коронавируса "Дельта" у двух граждан, которые приехали из России, могут снова ужесточить карантин. На совещании Совета национальной безопасности и обороны обсудили новые угрозы из-за выявления опасного "индийского" варианта вируса, и методы противодействия.

Об этом 23 июня рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в своем Telegram.

Он сообщил, что в обсуждении принимали участие руководители Минздрава, МВД, Комитета по вопросам здоровья нации, вирусологи, ученые и эксперты.

В итоге был разработан пакет рекомендаций, который направят на рассмотрение правительства.

Среди ограничительных мер, которые предлагаются, указаны ужесточение контроля за соблюдением правил карантина, а также возможность усиления ограничений в регионах.

Отметим, что сейчас на всей территории Украины (кроме оккупированных Крыма и ОРДЛО), действуют ограничения, соответствующие "зеленой" эпидемиологической зоне опасности. После решения Кабмина, ситуация может измениться.

Что предлагают для борьбы с распространением штамма "Дельта"

  • Минздрав должен разработать алгоритм для оперативного усиления карантина на уровне местной власти.
  • Подразделениям Минздрава нужно усилить работу по эпидемиологическому надзору. В первую очередь - относительно отслеживания тех, с кем контактировали зараженные.
  • Рекомендация полиции усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений.
  • Рекомендации Минздраву ускорить темпы вакцинации населения.
  • Ввести обязательное ПЦР-тестирование для людей, которые приезжают в Украину из РФ, Беларуси, Великобритании и Португалии (перечень стран может дополняться). Для граждан из этих государств даже наличие сертификата вакцинации не освобождает от ПЦР-теста и требования соблюдения самоизоляции.
  • Установить обязательное ПЦР-тестирование на пунктах пропуска с оккупированных территорий Украины.
  • Усилить работу по проведению секвенирования (выявление штаммов коронавируса). Ускорить процесс проведения таких исследований в Украине.

Как сообщалось, сегодня на совещании СНБО обсудили противодействие штамму "Дельта", и приняли ряд решений.

Напомним также, что перед этим, 16 июня, Кабмин продлил карантин в Украине до 31 августа, но ослабил некоторые ограничения.

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