В Украине могут снова ужесточить карантин из-за штамма "Дельта": что известно

В Украине после обнаружения случаев заражения штаммом коронавируса "Дельта" у двух граждан, которые приехали из России, могут снова ужесточить карантин. На совещании Совета национальной безопасности и обороны обсудили новые угрозы из-за выявления опасного "индийского" варианта вируса, и методы противодействия.
Об этом 23 июня рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в своем Telegram.
Он сообщил, что в обсуждении принимали участие руководители Минздрава, МВД, Комитета по вопросам здоровья нации, вирусологи, ученые и эксперты.
В итоге был разработан пакет рекомендаций, который направят на рассмотрение правительства.
Среди ограничительных мер, которые предлагаются, указаны ужесточение контроля за соблюдением правил карантина, а также возможность усиления ограничений в регионах.
Отметим, что сейчас на всей территории Украины (кроме оккупированных Крыма и ОРДЛО), действуют ограничения, соответствующие "зеленой" эпидемиологической зоне опасности. После решения Кабмина, ситуация может измениться.
Как сообщалось, сегодня на совещании СНБО обсудили противодействие штамму "Дельта", и приняли ряд решений.
Напомним также, что перед этим, 16 июня, Кабмин продлил карантин в Украине до 31 августа, но ослабил некоторые ограничения.