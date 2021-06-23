В Україні можуть знову посилити карантин через штам "Дельта": що відомо

В Україні після виявлення випадків зараження штамом коронавірусу "Дельта" у двох громадян, які приїхали з Росії, можуть знову посилити карантин. На нараді Ради національної безпеки і оборони обговорили нові загрози через виявлення небезпечного "індійського" варіанту вірусу, і методи протидії.
Про це 23 червня розповів голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький у своєму Telegram.
Він повідомив, що в обговоренні брали участь керівники МОЗ, МВС, Комітету з питань здоров'я нації, вірусологи, науковці та експерти.
У підсумку був розроблений пакет рекомендацій, який направлять на розгляд уряду.
Серед обмежувальних заходів, які пропонуються, вказані посилення контролю за дотриманням правил карантину, а також можливість посилення обмежень в регіонах.
Зауважимо, що зараз на всій території України (крім окупованих Криму та ОРДЛО), діють обмеження, що відповідають "зеленій" епідеміологічній зоні небезпеки. Після рішення Кабміну, ситуація може змінитися.
Як повідомлялося, сьогодні на нараді РНБО обговорили протидію штаму "Дельта", і прийняли ряд рішень.
Нагадаємо також, що перед цим, 16 червня, Кабмін продовжив карантин в Україні до 31 Серпня, але послабив деякі обмеження.