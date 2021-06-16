В Украине ослабили карантин: нужны ли маски и ПЦР-тесты
Кабинет министров на заседании в среду, 16 июня, продлил карантин из-за коронавируса до 31 августа 2021 года, но ослабил некоторые ограничения.
Какие ограничения ослабили - читайте в материале Styler.
Так, в Украине Правительство продлило карантин до 31 августа. В то же время на всей территории страны устанавливается “зеленый” уровень эпидемической опасности.
Что разрешено в "зеленой" зоне?
В Минздрав рассказывают, что в общественном транспорте и во время массовых мероприятий или посещения помещений все участники должны придерживаться масочного режима.
Кроме того, работа заведений общественного питания, развлекательных заведений (ночных клубов), кинотеатров и залов других сфер культуры, проведение других массовых мероприятий разрешается при условии ношением масок и обеспечения средствами индивидуальной защиты работников.
Фото: масковый режим в Украине (Getty Images)
Когда масочный режим является необязательным?
Также масковый режим является необязательным, если у всех участников и организаторов мероприятия есть один из документов:
- отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до проведения мероприятия),
- отрицательный результат экспресс - теста на определение антигена коронавирус SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до проведения мероприятия),
- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.
Нужно ли сдавать ПЦР-тесты для возвращения в Украину?
При “зеленом” уровне эпидемической опасности в Украине пересечение границы из любых стран является беспрепятственным для граждан Украины или иностранцев с постоянным видом на жительство. Также беспрепятственно граждане Украины могут пересекать КПВВ.
Кроме того, для иностранцев всегда обязательно нужно иметь страховой полис на случай заболевания COVID-19, и одну из следующих позиций:
- отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до пересечения границы),
- отрицательный результат экспресс - теста на определение антигена коронавирус SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы),
- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выдан в соответствии с ММСП или в соответствии с заключенными Украиной международными договорами о взаимном признании документов о вакцинации.
Фото: пересечение государственной границы (twitter.com/mtot.gov.ua)
Кроме того, новыми правилами определяется возможность одновременного установления по всей территории страны “зеленого” или “желтого” уровня карантинных ограничений, “оранжевый” и “красный” будет определяться в пределах региона.
Когда будут вводить "желтый" уровень?
Вся территория страны одновременно вернется в "желтую" зону, в случае наличия в течение трех дней подряд одного из таких признаков на всей территории Украины:
- количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней — более 75;
- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции и экспресс - теста на определение антигена коронавирус SARS-CoV-2) — более 4 процентов;
- количество тестирования методом полимеразной цепной реакции и экспресс - теста на определение антигена коронавирус SARS-CoV-2 в течение последних семи дней на 100 тыс. население — менее 300;
- наличия оснований для установления "красного" уровня эпидемической опасности на территории по крайней мере одного региона.
Ранее мы сообщали, что в Украине разрешили массовые мероприятия со 100% наполнением зрителей и без соблюдения дистанции
Также от украинцев теперь не будут требовать ПЦР-тест на границе.