В Украине могут появиться новые автомобильные номера

В петиции говорится о том, что в Германии и Польше уже давно существует специальный класс транспортных средств - исторический.

К нему относятся автомобили старше 30 лет, в оригинальной комплектации и в хорошем техническом состоянии. Такие автомобили, вместо обычных, имеют номерные знаки специального формата.

Автор петиции предлагает в Украине сделать тоже самое, ведь недавно в стране появились новые номерные знаки для электромобилей, маршрутных такси с электродвигателем и т.п.

Предлагается добавить новый тип номерного знака в формате "АА 12345 Н", где:

АА - буквосочетание, обозначающее административно-территориальной принадлежности;

12345 - порядковый номер;

Н - буква, обозначающая принадлежность транспортного средства к классу исторических.

Габаритные размеры: 520х112 мм, 150х300 мм (для автомобилей с нестандартным местом крепления номерного знака).

Цвет поля - белый

Цвет цифр, букв и ребер жесткости - красный.

На момент написания новости петиция собрала 18 голосов из 25 тысяч необходимых. До конца сбора подписей осталось 85 дней.