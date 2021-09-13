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В Украине могут появиться новые автомобильные номера

Автор: Роман Мирончук

В Украине могут сделать новые автомобильные номера для классических автомобилей, которые представляют собой историческую ценность.

Соответствующая петиция появилась на сайте президента Украины.

В петиции говорится о том, что в Германии и Польше уже давно существует специальный класс транспортных средств - исторический.

К нему относятся автомобили старше 30 лет, в оригинальной комплектации и в хорошем техническом состоянии. Такие автомобили, вместо обычных, имеют номерные знаки специального формата.

Автор петиции предлагает в Украине сделать тоже самое, ведь недавно в стране появились новые номерные знаки для электромобилей, маршрутных такси с электродвигателем и т.п.

Предлагается добавить новый тип номерного знака в формате "АА 12345 Н", где:

  • АА - буквосочетание, обозначающее административно-территориальной принадлежности;
  • 12345 - порядковый номер;
  • Н - буква, обозначающая принадлежность транспортного средства к классу исторических.

Габаритные размеры: 520х112 мм, 150х300 мм (для автомобилей с нестандартным местом крепления номерного знака).

Цвет поля - белый

Цвет цифр, букв и ребер жесткости - красный.

На момент написания новости петиция собрала 18 голосов из 25 тысяч необходимых. До конца сбора подписей осталось 85 дней.

Напомним, водителям рассказали, как правильно ездить осенью, чтобы избежать ДТП.

Мы также писали о том, что водителям назвали идеальный пробег автомобиля при покупке транспорта.

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