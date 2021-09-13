В Украине могут появиться новые автомобильные номера

В Украине могут сделать новые автомобильные номера для классических автомобилей, которые представляют собой историческую ценность.
Соответствующая петиция появилась на сайте президента Украины.
В петиции говорится о том, что в Германии и Польше уже давно существует специальный класс транспортных средств - исторический.
К нему относятся автомобили старше 30 лет, в оригинальной комплектации и в хорошем техническом состоянии. Такие автомобили, вместо обычных, имеют номерные знаки специального формата.
Автор петиции предлагает в Украине сделать тоже самое, ведь недавно в стране появились новые номерные знаки для электромобилей, маршрутных такси с электродвигателем и т.п.
Предлагается добавить новый тип номерного знака в формате "АА 12345 Н", где:
Габаритные размеры: 520х112 мм, 150х300 мм (для автомобилей с нестандартным местом крепления номерного знака).
Цвет поля - белый
Цвет цифр, букв и ребер жесткости - красный.
На момент написания новости петиция собрала 18 голосов из 25 тысяч необходимых. До конца сбора подписей осталось 85 дней.
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