В Україні можуть з'явитися нові автомобільні номери

В Україні можуть зробити нові автомобільні номери для класичних автомобілів, які представляють собою історичну цінність.
Відповідна петиція з'явилася на сайті президента України.
У петиції йдеться про те, що в Німеччині та Польщі вже давно існує спеціальний клас транспортних засобів - історичний.
До нього відносяться автомобілі старше 30 років, в оригінальній комплектації і в хорошому технічному стані. Такі автомобілі, замість звичайних, мають номерні знаки спеціального формату.
Автор петиції пропонує в Україні зробити те ж саме, адже нещодавно в країні з'явилися нові номерні знаки для електромобілів, маршрутних таксі з електродвигуном і т. п.
Пропонується додати новий тип номерного знака у форматі "АА 12345 н", де:
Габаритні розміри: 520х112 мм, 150х300 мм (для автомобілів з нестандартним місцем кріплення номерного знака).
Колір поля - білий
Колір цифр, букв і ребер жорсткості - червоний.
На момент написання новини петиція зібрала 18 голосів з 25 тисяч необхідних. До кінця збору підписів залишилося 85 днів.
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