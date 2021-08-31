В Украине могут полностью исчезнуть зимы: названы сроки

По словам главного метеоролога Украины, снежные и морозные зимы могут исчезнуть в Украине, так как повышается среднегодовая температура.

"Глобальное потепление, конечно, не могло обойти Украину. Скажу больше, наше государство относится к тем странам, в которых оно достаточно ощутимо - среднегодовая температура за последние несколько лет увеличилось на 1,6-1,7 градуса Цельсия", - отметил Кульбида.

Он добавил, что ежегодно увеличивается теплый летний период, а зимний период начал сокращаться. Это приведет к тому, что через 20-25 лет зима в Украине может полностью исчезнуть.

"Ежегодно в среднем на 10-15 дней увеличивается теплый летний период, а зимний сокращается. Если все так и будет продолжаться, то не исключено, что через 20-25 лет зимы в Украине вообще не будет", - пояснил синоптик.

Также Кульбида отметил, что точность прогнозов Украинского гидрометцентра за последние 20 лет выросла на 5-6%. Но заметил, что прогноз погоды на завтра может быть точным на 98%, а уже на послезавтра – 80% и далее на спад. Это связано с тем, что на климатические условия влияет много факторов, которые часто меняются.