В Украине могут перекрыть границы между областями: что известно

Карантин в Украине был введен для того, чтобы снизить риск распространения коронавируса в стране. 6 апреля карантинные меры были усилены и граждан попросили минимизировать передвижения по улицам, выходить только по необходимости, и только со средствами защиты. Людям старше 60 лет запретили без особой нужды выходить из дома и, если о них некому позаботиться, они могут сходить в магазин в радиусе 2 км от дома.

Однако это не все ужесточения карантина, которые ввели в правительстве. Верховная Рада проголосовала за законопроект № 3320, в котором предлагается ограничить доступ к административно-территориальным единицам и выставить контрольно-пропускные пункты с военными.

"Создавать на въездах, выездах на территории карантина и отдельных административно-территориальных единиц, находящихся на территории карантина, контрольно-пропускные пункты, привлекать в установленном порядке для работы в этих пунктах военнослужащих, работников, материально-технические и транспортные средства предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, частей и подразделений центральных органов исполнительной власти, реализующих государственную политику в сферах обороны и военного строительства, охраны общественного порядка", - сказано в тексте законопроекта.

Стоит отметить, что ранее в законе были указаны просто зоны карантина, а теперь это обозначение усилили словами про административно-территориальные единицы. Данные нормы будут действовать на период установления карантина и в течение 30 дней со дня его отмены.

Народные депутаты проголосовали за изменения, и 13 апреля этот законопроект был отправлен на подпись президенту.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам рассказали, как попасть в город, который закрыт на карантин.