В Україні можуть скасувати ЗНО в 2021 році: яких категорій це торкнеться

У 2021 році ЗНО можуть скасувати для декількох категорій (Фото: УНІАН)

Випускників у 2021 році можуть звільнити від обов'язкової державної підсумкової атестації у формі ЗНО. В першу чергу це пов'язано з епідемічною ситуацією в країні.

Як пояснив в. о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко у коментарі для видання Osvita.ua, в Україні вже розроблено кілька нових моделей проведення ЗНО у 2021 році й в деяких з них пропонується звільнити від обов'язкової атестації у формі ЗНО здобувачів повної загальної середньої освіти.

Пріоритетною моделлю стала та, в якій випускники зможуть самостійно вибрати атестацію у навчальному закладі, письмова або усна форма, з використанням дистанційних технологій або у формі ЗНО. Однак, за словами Бойка, випускники, які готуються вступати у вищий навчальний заклад, повинні будуть пройти ЗНО обов'язково. Результати ДПА будуть встановлені всім випускникам, які закінчують отримання освіти повної загальної середньої освіти. Тим, хто захоче це зробити у своєму навчальному закладі – достатньо буде подати заяву.

"В результаті вибору зазначеної моделі зменшиться кількість учасників ЗНО з кожного предмета, а відповідно, і загальна кількість учасників. Така ситуація пов'язана з тим, що значна частина учасників тестування з числа учнів закладу вищої освіти та частина з числа учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти реєструється для участі в ЗНО виключно з метою пройти ДПА", - зазначив Бойко.

Він додав, що згідно із законодавством проходження ДПА на рівень повної загальної середньої освіти з державної мови, математики та інших предметів повинно обов'язково здійснюватися у формі ЗНО крім випадків, визначених законодавством.

"У зв'язку з цим, у разі вибору цієї моделі проведення ЗНО-2021, Верховна Рада повинна прийняти відповідні законодавчі зміни, які приведуть в норму можливість проведення у 2021 році ДПА на рівень повної загальної середньої освіти не тільки у формі ЗНО", - підкреслив Бойко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні зміниться формат ЗНО з української мови та літератури з 2021.

А також розповідали про те, що випускникам у 2021 році приготували "сюрпризи" з ЗНО.