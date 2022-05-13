В Украине могут лишать гражданства определенных людей: кто это будет

В Украине могут лишать гражданства людей, которые поддерживали оккупацию территорий и воевали за Россию.
Это произойдет, если примут законопроект №7339, который внесли в парламент.
Кто может не получить гражданство (если законопроект примут)
Гражданство Украины не сможет получить человек, а также его близкие (муж, жена, отец, мать, отчим, мачеха, сын, дочь, пасынок, падчерица, родной брат, родная сестра), которые:
отрицали войну россии против Украины или не считали временно оккупированные территории частью Украины;
восхваляли россию, российских военных и политиков, которые поддерживали войну в Украине;
работают на должностях в органах госбезопасности россии, принимали участие в миротворческих миссиях, работе вооруженных, военных формированиях РФ;
публично призвали к насильственной смене власти в Украине, пропагандировали войну, терроризм, экстремизм, сепаратизм, призывали поддерживать коммунистический или тоталитарный режимы;
находятся под украинскими санкциями.
Также без шансов получить гражданство
кто совершил преступление против мира, безопасности человечества и международного правопорядка
кого уличат в геноциде
кто создает угрозу национальным интересам и территориальной целостности Украины.
Кого могут лишить гражданства
Основаниями для потери гражданства Украины будут:
факт участия в вооруженной агрессии против Украины по состоянию на 20 февраля 2014 года и после 20 февраля 2014 года;
должность в органах госбезопасности россии или безопасности высшего руководства государства-агрессора, участие в миротворческих миссиях, вооруженных, военных формированиях указанных россии;
приговор украинского суда за преступления против нацбезопасности Украины, за совершение теракта, публичные призывы к терроризму и за финансирование терроризма.
Кто сможет получить гражданство, если его нет
те, кто имеет выдающиеся заслуги перед Украиной или те, кто представляет для Украины государственный интерес;
те, кто публично поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, признали факты вооруженной агрессии россии против Украины, кто считает временно оккупированные территории украинскими. Такие кандидаты могут получить гражданство Украины после проверки (если они не создают угрозу национальным интересам и безопасности Украины).