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В Украине могут лишать гражданства определенных людей: кто это будет

Фото: В Украине могут лишать гражданства определенных людей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине могут лишать гражданства людей, которые поддерживали оккупацию территорий и воевали за Россию.

Это произойдет, если примут законопроект №7339, который внесли в парламент.

Кто может не получить гражданство (если законопроект примут)

Гражданство Украины не сможет получить человек, а также его близкие (муж, жена, отец, мать, отчим, мачеха, сын, дочь, пасынок, падчерица, родной брат, родная сестра), которые:

  • отрицали войну россии против Украины или не считали временно оккупированные территории частью Украины;
  • восхваляли россию, российских военных и политиков, которые поддерживали войну в Украине;
  • работают на должностях в органах госбезопасности россии, принимали участие в миротворческих миссиях, работе вооруженных, военных формированиях РФ;
  • публично призвали к насильственной смене власти в Украине, пропагандировали войну, терроризм, экстремизм, сепаратизм, призывали поддерживать коммунистический или тоталитарный режимы;
  • находятся под украинскими санкциями.

Также без шансов получить гражданство

  • кто совершил преступление против мира, безопасности человечества и международного правопорядка
  • кого уличат в геноциде
  • кто создает угрозу национальным интересам и территориальной целостности Украины.

Кого могут лишить гражданства

Основаниями для потери гражданства Украины будут:

  • факт участия в вооруженной агрессии против Украины по состоянию на 20 февраля 2014 года и после 20 февраля 2014 года;
  • должность в органах госбезопасности россии или безопасности высшего руководства государства-агрессора, участие в миротворческих миссиях, вооруженных, военных формированиях указанных россии;
  • приговор украинского суда за преступления против нацбезопасности Украины, за совершение теракта, публичные призывы к терроризму и за финансирование терроризма.

Кто сможет получить гражданство, если его нет

  • те, кто имеет выдающиеся заслуги перед Украиной или те, кто представляет для Украины государственный интерес;
  • те, кто публично поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, признали факты вооруженной агрессии россии против Украины, кто считает временно оккупированные территории украинскими. Такие кандидаты могут получить гражданство Украины после проверки (если они не создают угрозу национальным интересам и безопасности Украины).

Как мы писали ранее, россияне готовятся выдавать свои паспорта на оккупированных территориях. Враг уже начал подготовку к выдаче своих паспортов.

Напомним, ранее стало известно о подготовке российских оккупантов провести фейковый "референдум" в Херсонской области.

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