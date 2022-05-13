В Україні можуть позбавляти громадянства певних людей: хто це буде

В Україні можуть позбавляти громадянства людей, які підтримували окупацію територій і воювали за Росію.

Це станеться, якщо приймуть законопроект № 7339 , який внесли в парламент.

Підставами для втрати громадянства України будуть:

Громадянство України не зможе отримати людина, а також її близькі (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра), які:

Як ми писали раніше, росіяни готуються видавати свої паспорти на окупованих територіях. Ворог вже почав підготовку до видачі своїх паспортів.

Нагадаємо, раніше стало відомо про підготовку російських окупантів провести фейковий "референдум" у Херсонській області.