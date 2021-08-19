В Украине могут изменить порядок выплаты декретных: кого это коснется
В Министерстве социальной политики планируют изменить порядок начисления декретных выплат женщинам, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования. Эти изменения коснутся, в том числе и предпринимательниц-физических лиц, которые не платят единый социальный взнос.
Детали изменений сообщили на портале Министерства социальной политики.
До 19 августа в Украине продолжалось обсуждение проекта изменений в Порядке назначения и выплат государственной помощи семьям с детьми. По результатам обсуждения, с 1 сентября 2021 года предлагается вместо оформления бумажной справки для назначения помощи формировать в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения медицинское заключение о временной нетрудоспособности с использованием Единого государственного веб-портала электронных услуг.
Что изменится
Женщины будут получать справку в лечебном заведении и будут подавать информацию о номере записи в реестре. Этот номер нужен будет также для проведения дополнительных начислений государственной помощи в том случае, если роды будут сложные – сумма выплат в таких ситуациях увеличивается.
Кого коснется
- Военнослужащих ВСУ
- Других военнослужащих
- Сотрудниц силовых структур
- Сотрудниц Пограничной службы
- Сотрудниц Госспецтрансслужбы
- Сотрудниц Госспецсвязи
- Работниц правоохранительных органов
- Работницы, которых уволили в связи с ликвидацией предприятия не ранее, чем за 6 месяцев до получения помощи.
- Безработные, зарегистрированные в центре занятости
- Аспирантки и докторантки
- Клинические ординаторы
- Студентки профессиональных учебных заведений и ВУЗов
- Неработающие женщины
- ФЛП, которые не участвуют в системе общеобразовательного государственного страхования
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