В Україні за місяць подорожчали продукти: що злетіло в ціні

В Україні за квітень 2021 року знову зросли ціни на продукти. Так, найбільше подорожчали крупи, соняшникова олія, хліб.

Якщо говорити про крупи, то зокрема, гречка стала дорожчою на гривню. Також, у квітні істотно подорожчало і м'ясо. Наприклад, ціна на яловичину і на куряче філе збільшилася майже на дві гривні. Ціна свинини піднялася на одну гривню.

Але є і хороші новини. Курячі яйця подешевшали на 22 копійки. Також у квітні знизилися ціни на овочі минулорічного врожаю. Ціна картоплі, моркви та цибулі зменшилася на 25 копійок за кілограм.

До слова, ціни на алкоголь і сигарети в Україні значно зросли з квітня 2020 року. В першу чергу це стосується пива, горілки, столових вин і сигарет вітчизняного виробника.

Одночасно експерти прогнозують, що в Україні цього літа варто очікувати підвищення цін на продукти харчування. Вони будуть значно вищими, ніж у цей же період минулого року.