В Украине меняют питание в детсадах: Клопотенко рассказал о новом меню

Клопотенко отметил, что работа над новым меню для садиков уже закончена.

Что касается блюд для школьников, то оттуда убрали некоторые специи (к примеру - хмели-сунели), а также уменьшили количество используемых продуктов.

"Малышам нужно давать 5 раз в день молоко, поэтому добавили больше молочки и разных вариаций блюд с молоком", - рассказал кулинарный эксперт.

При этом Клопотенко добавил, что меню в садиках "на 95% осталось таким, как в школах".

"Идея такова: дети едят здоровую пищу в садике, потом в школе, а потом и сами будут готовить здоровую пищу себе, а потом своим детям, а дальше внукам", - говорит шеф-повар.

Что известно о новом меню

Обновленное меню для школьных столовых было представлено еще в мае. Рассчитано оно на 4 недели, а включает 160 блюд. При подготовке меню был сделан акцент на полезную и вкусную еду и на украинские национальные предпочтения.

Рецепты утверждены министерством образования и науки и министерством здравоохранения, размещены на сайтах ведомств и платформе CutFood.

С 1 января 2022 года обновленные нормы для питания должны ввести во всех учебных заведениях Украины (сейчас еще действуют нормативные документы от 1956-го).

Из рациона школьников исключили сосиски, колбасы, рыбные консервы, ограничили потребление продукции с высоким содержанием соли и сахара, добавили больше злаковых, овощей, фруктов, ягод, молочных и мясных продуктов.

По словам Клопотенко, украинцы смогут почувствовать результаты реформы примерно через 2,5 - 3 года, когда за это время перезагрузится система питания.

Что еще будут менять

В планах также реформировать питание в ПТУ, где учатся повара - потому что "следует полностью завершить обновление в учебных заведениях".

Затем грядут изменения в меню в больницах, тюрьмах и СИЗО, а также в армии.

"Если мы нормально запустим школьную реформу, то все остальное вообще не проблема. У меня все есть - и ресурс, и люди, просто нужно время", - рассказал Клопотенко.

Напомним, что в следующем году в рамках субвенции "Состоятельная школа для лучших результатов" на реформу школьного питания будет выделено 1,5 миллиарда гривен.