В Україні змінюють харчування в дитсадках: Клопотенко розповів про нове меню

В Україні змінюють меню для дитячих садків, і малюкам даватимуть більше молочних продуктів. Крім того, оновлення буде і в раціоні учнів у школах, розповів відомий шеф-кухар, кулінарний експерт і засновник соцпроекту "Нове шкільне харчування" Євген Клопотенко.
Про це ресторатор повідомив в інтерв'ю агентству "Укрінформ".
Клопотенко зазначив, що робота над новим меню для садочків вже закінчена.
Що стосується страв для школярів, то звідти прибрали деякі спеції (наприклад - хмелі-сунелі), а також зменшили кількість використовуваних продуктів.
"Малим треба давати 5 разів на день молоко, тому додали більше молочки і різних варіацій страв із молоком", - розповів кулінарний експерт.
При цьому Клопотенко додав, що меню в садочках "на 95% залишилося таким, як у школах".
"Ідея така: діти їдять здорову їжу в садочку, потім у школі, а потім і самі будуть готувати здорову їжу собі, а потім своїм дітям, а далі внукам", - каже шеф-кухар.
За словами Клопотенка, українці зможуть відчути результати реформи приблизно через 2,5-3 роки, коли за цей час перезавантажиться система харчування.
У планах також реформувати харчування в ПТУ, де навчаються кухарі - тому що "слід повністю завершити оновлення в навчальних закладах".
Потім настануть зміни в меню в лікарнях, в'язницях і СІЗО, а також в армії.
"Якщо ми нормально запустимо шкільну реформу, то все інше - взагалі не проблема. В мене все є - і ресурс, і люди, просто треба час", - розповів Клопотенко.
Нагадаємо, що наступного року в рамках субвенції "Спроможна школа для кращих результатів" на реформу шкільного харчування буде виділено 1,5 мільярда гривень.
Раніше повідомлялося, що у вересні, коли в школах України ввели нові норми харчування і встановили перехідний період впровадження нововведень в їдальнях до кінця року, батьки учнів з різних міст поділилися враженнями про меню та ціни, а також розповіли про "фейли" реформи.
Додамо, перед цим ми писали про те, як виглядають обіди школярів в різних країнах світу.