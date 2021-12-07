В Україні змінюють харчування в дитсадках: Клопотенко розповів про нове меню

Клопотенко зазначив, що робота над новим меню для садочків вже закінчена.

Що стосується страв для школярів, то звідти прибрали деякі спеції (наприклад - хмелі-сунелі), а також зменшили кількість використовуваних продуктів.

"Малим треба давати 5 разів на день молоко, тому додали більше молочки і різних варіацій страв із молоком", - розповів кулінарний експерт.

При цьому Клопотенко додав, що меню в садочках "на 95% залишилося таким, як у школах".

"Ідея така: діти їдять здорову їжу в садочку, потім у школі, а потім і самі будуть готувати здорову їжу собі, а потім своїм дітям, а далі внукам", - каже шеф-кухар.

Що відомо про нове меню

Оновлене меню для шкільних їдалень було представлено ще в травні. Розраховане воно на 4 тижні, а включає 160 страв. При підготовці меню був зроблений акцент на корисну і смачну їжу і на українські національні уподобання.

Рецепти затверджені міністерством освіти і науки та міністерством охорони здоров'я, розміщені на сайтах відомств і платформі CutFood.

З 1 січня 2022 року оновлені норми для харчування мають запровадити в усіх навчальних закладах України (зараз ще діють нормативні документи від 1956-го).

З раціону школярів виключили сосиски, ковбаси, рибні консерви, обмежили споживання продукції з високим вмістом солі та цукру, додали більше злакових, овочів, фруктів, ягід, молочних і м'ясних продуктів.

За словами Клопотенка, українці зможуть відчути результати реформи приблизно через 2,5-3 роки, коли за цей час перезавантажиться система харчування.

Що ще змінюватимуть

У планах також реформувати харчування в ПТУ, де навчаються кухарі - тому що "слід повністю завершити оновлення в навчальних закладах".

Потім настануть зміни в меню в лікарнях, в'язницях і СІЗО, а також в армії.

"Якщо ми нормально запустимо шкільну реформу, то все інше - взагалі не проблема. В мене все є - і ресурс, і люди, просто треба час", - розповів Клопотенко.

Нагадаємо, що наступного року в рамках субвенції "Спроможна школа для кращих результатів" на реформу шкільного харчування буде виділено 1,5 мільярда гривень.