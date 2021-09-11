Экономят на детях: украинцы жалуются на "золотое" питание в школах

В школах Украины введены новые нормы питания, и установлен переходный период внедрения новшеств в столовых учебных заведений до конца текущего года. Родители учеников из разных городов поделились впечатлениями о меню и ценах, а также указали на серьезные "фейлы" реформы - в частности, необоснованно высокую стоимость блюд, и далеко не всегда аппетитных.

Об этом свидетельствуют публикации в Facebook-группе " Батьки SOS ".

Что говорят родители учеников о новом питании в школах

Винница, школа №3. Омерзительное бутербродное питания

Днепр, никаких изменений! Сегодня рис с зеленым горошком и морковью, и омлет с морковью, не вкусно и даже пробовать не хочет. Если гречка с котлетой или отбивной - нормально. Пюре водянистое, растекается по тарелке

В Виннице дети первых классов кушают бесплатно (булочка и чай либо сок), те кто на продленке - 100 грн в неделю. Старшие классы кушают по талонам.

Цены поднялись, а питание как и было ужасно

Мои дети первоклашки, ходят на продленку, говорят очень не вкусно. Вкусно только булочка и компот.

Да, еда без соли, чай без сахара, больше кэш - это треш!!!

Днепр, школа 143. В прошлом году был ремонт в столовой, была надежда, что что-то изменится, но нет. Все не вкусное, дети не едят, носят еду с собой.

Полтава, с питанием полный кошмар!

У нас в школе, в этом году поменялось питание. Поменялось до такой степени, что дети приходят домой голодные. У меня двое школьников. Раньше, все было замечательно, дети каждый день кушали в школе, еда очень нравилась, дети были довольны. А в этом году, катастрофа, дети приходят домой голодные. В столовой не кушают, говорят, дают какое-то го*но, так и говорят.... Мы бесплатники, но теперь даю детям с собой еду в школу...

Как говорит мой ребенок: рыба вареная и не вкусная, каша никакая, чай не сладкий (больше всего поразил не сладкий чай, целый вечер о нем вспоминала) С первого дня питания отбивают у ребенка желание ходить в столовую. Давали рисовую кашу, рыбу, и чай. 1 класс Барский лицей №2 Старшая в 5 классе, питания нет, даже буфет не работает, чтобы купить какую-то булочку, даю из дома ланчбокс и термос с чайком (младшей так же)...

Киев, ребенок заявила, что не вкусно! Как и в предыдущие годы учебы.

Вот у меня возник вопрос - стоимость питания подняли как в школах, так и в садиках с целью улучшить рацион… я не против! Вопрос - на сколько надо улучшить рацион, что теперь питание в младших группах, средних и старших по одной стоимости, как и в школе? 500 грн в месяц. Неужто маленьким детям на столько увеличили порции и поменяли рацион?

Кривой Рог 87 школа, чай без сахара... еда без соли. Даже выпечку не пекут (булочки). Дома сахар можно... а в школе вредно

Киев гимназия №178: дети едят завтрак, он бесплатный. Говорят, что еда почти всегда не вкусная. Овощей и фруктов вообще не дают. Обед платный и только для детей которые группе продленного дня, но и там говорят пища не очень...

Софиевская Борщаговка, Софиевская Борщаговский НПК (он здесь один). Ничего не изменилось абсолютно. Причем предыдущий год мы должны были идти по программе Клопотенко. Дети не довольны! Дают часто "собачью кашу", которая видимо хуже тюремной.

Как выглядят блюда: меню в школьных столовых

Депутат Полтавского горсовета Виктория Лоза промониторила меню в школьных столовых и обратила внимание на высокие цены, но в целом отметила удовлетворительное качество блюд.

"У меня есть вопрос - "Зачем в школьные столовые завезли "золотые" яйца?" - пишет она в Facebook.

Лоза также сравнила стоимость продуктов в школьном меню с ценами в супермаркете, и пришла к выводу - в магазинах все значительно дешевле: "Нас всех нагло грабят!".

Также депутат опубликовала фото меню в школьных столовых, в которых завтрак и обед обходится по 35 гривен. Как видно, котлета с куриного филе, включенная в один из вариантов меню, стоит 17,35 гривны, что весьма дорого.

Как и чем кормят в школьных столовых (фото: facebook.com/pospolitak)