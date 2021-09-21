Как в Украине менялась задолженность за коммуналку (инфографика)

В Украине задолженность граждан по оплате за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на начало августа составила 64,4 млрд гривен, что на 15,5% больше, чем год назад. При этом, по данным Госстата, тарифы на ЖКУ подорожали за 12 месяцев почти на 30%.
Как накапливалась сумма долгов за коммуналку в течение последних 5 лет, показано в инфографике на сайте "Слово и дело".
Нужно отметить, что хотя сумма задолженности населения в указанный период времени перманентно увеличивается, в процентном соотношении прирост демонстрирует минимальные колебания с 2019-го по первую половину 2021-го, но значительную разницу с 2016-го по 2019 годы.
В конце 2016 года украинцы задолжали за коммунальные услуги 23,5 миллиарда гривен, из которых:
В конце 2017-го долг составлял уже 32,3 млрд грн, то есть вырос на 37,4%:
К концу 2018 долги за услуги ЖКХ выросли на целых 72,1% и составили 55,6 млрд:
К концу 2019 года задолженность населения по коммуналке увеличилась на 14,6% и составила 63,7 млрд
К концу 2020 года общий долг увеличился на 15,5% и составил 73 6 млрд:
На 1 августа 2021-го граждане задолжали за коммуналку уже 64,4 млрд, то есть на 15,5% больше:
Как увеличивалась задолженность украинцев по коммуналке - инфографика (фото: slovoidilo.ua)
Как сообщалось ранее, в Украине запретили отключать свет за долги в "красной" зоне карантина.