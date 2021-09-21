Як в Україні змінювалася заборгованість за комуналку (інфографіка)

В Україні заборгованість громадян з оплати за житлово-комунальні послуги станом на початок серпня склала 64,4 млрд гривень, що на 15,5% більше, ніж рік тому. При цьому, за даними Держстату, тарифи на ЖКП подорожчали за 12 місяців майже на 30%.
Як накопичувалася сума боргів за комуналку протягом останніх 5 років, показано в інфографіці на сайті "Слово і діло".
Потрібно зазначити, що хоча сума заборгованості населення в зазначений проміжок часу перманентно збільшується, в процентному співвідношенні приріст демонструє мінімальні коливання з 2019-го по першу половину 2021-го, але значну різницю з 2016-го по 2019 роки.
Наприкінці 2016 року українці заборгували за комунальні послуги 23,5 мільярда гривень, з яких:
Наприкінці 2017- го борг становив вже 32,3 млрд грн, тобто зріс на 37,4%:
До кінця 2018 борги за послуги ЖКГ зросли на цілих 72,1% і склали 55,6 млрд:
До кінця 2019 року заборгованість населення по комуналці збільшилася на 14,6% і склала 63,7 млрд
До кінця 2020 року загальний борг збільшився на 15,5% і склав 73 6 млрд:
На 1 серпня 2021- го громадяни заборгували за комуналку вже 64,4 млрд, тобто на 15,5% більший:
Як збільшувалася заборгованість українців по комуналці-Інфографіка (фото: slovoidilo.ua)
Як повідомлялося раніше, в Україні заборонили відключати світло за борги у "червоній" зоні карантину.