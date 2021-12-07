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В Україні масово почали підроблювати водійські права: хто і навіщо це робить

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Київ, Вівторок 07 грудня 2021 22:34
В Україні масово почали підроблювати водійські права: хто і навіщо це робить Фото: водійські права в Україні масово підробляють (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні правоохоронці стали частіше виявляти водіїв, які користуються підробленими посвідченнями, і ситуація набуває все більших масштабів.

З чим пов'язують такий "попит" на фейкові права - читайте в матеріалі нижче.

Хто це робить:

іноземці

Навіщо це роблять:

  • з огляду на те, що багато вихідців з різних країн працюють в Україні водіями у популярних службах перевезень або залучені у сервіси кур'єрських доставок, то виникає підозра, що саме для того, аби мати можливість бути працевлаштованими, люди і підробляють водійські посвідчення.
  • разом з тим неодноразово саме водії таксі стають винуватцями дорожно-транспортних пригод, які нерідко призводять до смертельних наслідків.
  • а про те, як кур'єри катаються тротуарами і масово порушують ПДД - нагадувати, напевно, зайве.

Приклад

7 грудня в прес-службі патрульній поліції Києва наводиться розповідь про один з подібних випадків затримання порушника. Так, днями в столиці "копи" зупинили на бульварі Дружби Народів автомобіль Hyundai, водій якого порушив правила дорожнього руху.

"За кермом перебував іноземець. Під час спілкування з патрульними 20-річний керманич, окрім посвідки на проживання, пред'явив посвідчення водія, справжність якого одразу викликала сумніви", - йдеться в публікації.

В Україні масово почали підроблювати водійські права: хто і навіщо це робить

У Києві в іноземця порушника ПДР знайшли фейкові водійські права (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Інспектори пробили дані в інформаційній базі та встановили, що посвідчення з аналогічними серією і номером було видано жительці Дніпропетровської області.

В Україні масово почали підроблювати водійські права: хто і навіщо це робить

Хазяйкою водійських прав виявилася мешканка Дніпропетровської області (фото: facebook.com/kyivpatrol)

На водія склали адмінпротокол за ч. 2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керувати таким ТЗ) та викликали слідчо-оперативну групу поліції.

Раніше повідомлялося, що в Україні викрили підпільний "сервісний центр МВС", в якому виготовляли техпаспорти для викрадених авто.

Також ми писали про те, що нещодавно в Харкові водій "євробляхи" влаштував бійку з поліцейськими, які запідозрили у нього наркотичне сп'яніння і вимагали відправитися на здачу тесту, а також напав на одного зі свідків.

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