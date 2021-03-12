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В Украине в масле нашли опасный канцероген

Автор: Людмила Жукова

В Украине в рафинированном пальмовом масле нашли опасный канцероген - 3-монохлор-1,2-пропандиол (3-MCPD) (5138 ug/kg - ppb).

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление Госпотребслужбы в Киеве.

"Согласно информационному сообщению RASFF № 2021.0019 от 04.03.2021 сообщаем о выявлении 3-монохлор-1,2-пропандиол (3-MCPD) (5138 ug / kg - ppb) в рафинированном пальмовом масле", - сказано в сообщении.

Отмечается, что масло экспортировалось из Федеративной Республики Германия (поставщик: Olenex Edible Oils GmbH, Brake) в Республику Польша (производитель: Elstar Fats Sp. Zoo, Stare Pole), откуда направлен в Украину (получатель ООО "Терра Фуд", ул. Зеленогорская, 8, м. Киев, 03037).

Также в Госпотребслужбе отметили, что если пищевые продукты, которые оператор рынка ввез (переслал) на таможенную территорию Украины, не соответствуют требованиям безопасности, он немедленно начинает процедуру изъятия этих пищевых продуктов из обращения. И в срок не более двух рабочих дней письменно информирует об обнаруженном несоответствии компетентный орган.

В Украине нашли масло с канцерогеном

Как мы писали ранее, в детских игрушках обнаружили более 100 вредных веществ, ими играть категорически нельзя.

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