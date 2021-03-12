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В Україні в олії знайшли небезпечний канцероген

Автор: Людмила Жукова

В Україні у рафінованій пальмовій олії знайшли небезпечний канцероген - 3-монохлор-1,2-пропандіол (3-MCPD) (5138 ug/kg - ppb).

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Києві.

"Відповідно до інформаційного повідомлення RASFF № 2021.0019 від 04.03.2021 повідомляємо про виявлення 3-монохлор-1,2-пропандіол (3-MCPD) (5138 ug / kg - ppb) у рафінованій пальмовій олії", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що масло експортувалося з Федеративної Республіки Німеччина (постачальник: Olenex Edible Oils GmbH, Brake) в Республіку Польща (виробник: Elstar Fats Sp. Zoo, Stare Pole), звідки направлене в Україну (одержувач ТОВ "Терра Фуд", вул. Зеленогорскьа, 8, м. Київ, 03037).

Також в Держпродспоживслужбі зазначили, що якщо харчові продукти, які оператор ринку ввіз (переслав) на митну територію України і вони не відповідають вимогам безпеки, він негайно починає процедуру вилучення цих харчових продуктів з обігу. І в строк не більше двох робочих днів письмово інформує про виявлену невідповідність компетентний орган.

В Україні знайшли масло з канцерогеном

Як ми писали раніше, у дитячих іграшках виявили понад 100 шкідливих речовин, ними грати категорично не можна.

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