В Украине из-за локдауна могут отметить работу транспорта: детали неоднозначной инициативы

В Украине на фоне тотального карантина, который планируется ввести с 8 по 24 января, могут ограничить также движение транспорта. Председатель финансового комитета Рады Даниил Гетманцев считает, что с введением локдауна изменения в работе транспорта, а локально – и его полной приостановке – просто неизбежны. Он выступил с инициативой ввести более комплексные ограничения, заявив о своих предложениях в эфире "Радио Свобода".

"Потому что любые половинчатые ограничения не дают той пользы, на которую мы рассчитываем. В то же время надо отметить – решение правительства о карантине "выходного дня" позволило нам сегодня наблюдать меньшие цифры зараженных коронавирусом в Украине", – подчеркнул Гетманцев.

Правда, он обратил внимание, что жесткие ограничения в других странах негативно сказываются на малом бизнесе. Хотя в некоторых государствах карантин более строгий, чем в Украине.

"Никто в мире не знает, как действовать, никто не знает четких алгоритмов. Вот Великобритания, Израиль вводят полный локдаун. Множество стран прошли через полные локдауны. Наше правительство решило ввести компромиссные меры, введя локдаун "выходного дня", например, или введя с 8 января локдаун, не останавливая работу транспорта", – говорит председатель финансового комитета.

Учитывая вышеуказанные слова, парламентарий сделал вывод, если Украина сможет спасти одну жизнь украинца ценой 0,5% ВВП, то должна это сделать, даже не задумываясь.

Стоит отметить, что ранее стало известно, что с 8 января в Украине не будут работать спортзалы, торговые центры, непродовольственные магазины, а кафе и рестораны смогут продавать только на вынос и с доставкой. Доступными будут только товары первой необходимости – продукты питания, медицинские товары, лекарства, ветеринарные товары и бензин.

Напомним, до этого мы писали о том, что в Украине снова изменили график работы ресторанов и заведений в новогоднюю ночь.

А также рассказывали о том, что Степанов расставил все точки над "і" в вопросе январского "локдауна".