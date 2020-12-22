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Степанов расставил все точки над "і" в вопросе январского "локдауна"

Вторник 22 декабря 2020 08:30
Степанов расставил все точки над "і" в вопросе январского "локдауна"
Максим Степанов (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Максим Степанов расставил все точки над "і" в вопросе январского "локдауна", точнее жесткого карантина, который начнется сразу после новогодних и рождественских праздников, и продлится с 8 по 24 января.

Министр здравоохранения объяснил, почему в правительстве выбрали именно эти даты, и длительность ограничений - две недели, сообщает 24 канал.

Степанов говорит, что именно в январе-феврале в Украине традиционно происходит сезонная вспышка гриппа.

"Почему в январе? Потому что у нас в конце января - начале февраля начинается сезонная вспышка, рост количества заболевших гриппом. Это та болезнь, которая имеет такие же осложнения, как при ковиде, то есть пневмонии, остальные дыхательные осложнения", - говорит чиновник.

Также он выразил надежду на "природный локдаун", ведь многие украинцы предпочитают проводить праздники в семейном кругу.

"У нас еще есть "природный украинский локдаун" с 1 по 7 (января - Ред.) относительно мобильности населения. В этот период времени у всех природные каникулы, очень часто люди проводят время с семьей", - добавил чиновник.

А двухнедельная длительность карантина (а не больше) связана, по словам министра, с экономикой страны.

Напомним, что 9 декабря в правительстве приняли решение о введении жестких ограничительных мер с 8 по 24 января и показали список запретов в этот период.

Кроме того общий карантин в Украине, который действует сегодня, продлили до конца февраля 2021-го. А заведениям общепита сделали поблажку в новогоднюю ночь, разрешив работать до 01:00 1 января.

Ранее Максим Степанов рассказал, когда в Украине может случиться новая вспышка коронавируса.

Кроме того, мы писали, что врач-пульмонолог из Киева назвала главную опасность коронавируса для Украины.

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