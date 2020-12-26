В Україні через локдаун можуть скасувати роботу транспорту: деталі неоднозначної ініціативи

В Україні на тлі тотального карантину, який планується запровадити з 8 по 24 січня, можуть також обмежити рух транспорту. Голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев вважає, що з введенням локдауна зміни в роботі транспорту, а локально – і його повного припинення – просто неминучі. Він виступив з ініціативою ввести більш комплексні обмеження, заявивши про свої пропозиції в ефірі "Радіо Свобода".

"Тому що будь-які половинчасті обмеження не дають тієї користі, на яку ми розраховуємо. Водночас треба відзначити, що рішення уряду про карантин "вихідного дня" дозволило нам сьогодні спостерігати менші цифри заражених на коронавірус в Україні", – підкреслив Гетманцев.

Правда, він звернув увагу, що жорсткі обмеження в інших країнах негативно позначаються на малому бізнесі. Хоча в деяких державах карантин більш суворий, ніж в Україні.

"Ніхто у світі не знає, як діяти, ніхто не знає чітких алгоритмів. Ось Великобританія, Ізраїль вводять повний локдаун. Багато країн пройшли через повні локдауни. Наш уряд вирішив ввести компромісні заходи, ввівши локдаун "вихідного дня", наприклад, або ввівши з 8 січня локдаун, не зупиняючи роботу транспорту", – каже голова фінансового комітету.

Враховуючи вищевказані слова, парламентарій зробив висновок, якщо Україна зможе врятувати одне життя українця ціною 0,5% ВВП, то повинна це зробити, навіть не замислюючись.

Варто відзначити, що раніше стало відомо, що з 8 січня в Україні не будуть працювати спортзали, торгові центри, непродовольчі магазини, а кафе та ресторани зможуть продавати лише на винос і з доставкою. Доступними будуть лише товари першої необхідності – харчові продукти, медичні товари, ліки, ветеринарні товари та бензин.

Нагадаємо, до цього ми писали про те, що в Україні знову змінили графік роботи ресторанів і закладів у новорічну ніч.

А також розповідали про те, що Степанов розставив всі крапки над "і" у питанні січневого "локдауна".