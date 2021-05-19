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В Украине ливни затопили несколько городов: улицы-реки и плавающие авто (видео)

Автор: Людмила Жукова

Во Львовской области 18 мая прошли сильные ливни. Так, серьезные осадки затопили такие города, как Ковель и Червоноград.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Дождь в Червонограде начался 18 мая вечером. По словам местных жителей, в воде оказалась более половины улиц. Люди сообщают, что такая ситуация возникла из-за засоренных стоков. Именно поэтому город плавает каждый раз после сильного дождя.

В водных ловушках оказались заблокированы несколько десятков машин. Хозяевам приходилось руками выталкивать их на сухие участки. Видео подтопления горожане выкладывали в соцсети.

В воде оказалось и город Ковель Волынской области. После ливня, который был накануне, сразу несколько улиц превратились в реки. Люди публиковали видео в соцсети, чтобы можно было увидеть, какую катастрофу принес с собой дождь.

По словам людей, вода местами достигала метра. Затопило также тротуары и частные подворья.

В Украине дожди затопили некоторые города

Как мы ранее писали, во Львовской области значительно ухудшилась погода. В частности, в Червонограде затопило улицы и дома.

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