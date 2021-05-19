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В Україні зливи затопили кілька міст: вулиці-річки і плаваючі авто (відео)

Автор: Людмила Жукова

У Львівській області 18 травня пройшли сильні зливи. Так, серйозні опади затопили такі міста, як Ковель і Червоноград.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Дощ у Червонограді розпочався 18 травня ввечері. За словами місцевих жителів, у воді опинилася більша частина вулиць. Люди повідомляють, що така ситуація виникла через засмічені стоки. Саме тому місто плаває кожного разу після сильного дощу.

У водних пастках опинилися заблоковані кілька десятків машин. Господарям доводилося руками виштовхувати їх на сухі ділянки. Відео підтоплення городяни викладали в соцмережі.

У воді опинилося і місто Ковель Волинської області. Після зливи, яка була напередодні, відразу кілька вулиць перетворилися на річки. Люди публікували відео в соцмережі, щоб можна було побачити, яку катастрофу приніс з собою дощ.

За словами людей, вода місцями сягала метра. Затопило також тротуари та приватні подвір'я.

В Україні дощі затопили деякі міста

Як ми раніше писали, у Львівській області значно погіршилася погода. Зокрема, у Червонограді затопило вулиці та будинки.

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